В Кемерове поймали и наказали участников группового заезда по обочине. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове по материалам «Мобильного патруля» полицейские задержали нарушителей правил дорожного движения. Водители нескольких иномарок устроили групповой заезд по обочине дороги.

На видео, которое выложил в Интернет участник акции, видно, как автомобили Ford Focus, Daewoo Nexia и Toyota Corolla на трассе в районе поселка Пионер объехали транспортный затор по обочине дороги.

Инспекторы ГИБДД провели проверку по данному факту и установили нарушителей. В отношении водителей составлены административные протоколы. В качестве наказания им назначены административные штрафы в размере 1 500 рублей каждому.