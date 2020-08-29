В воскресенье Кузбасс накроют дожди и туманы Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на последний выходной лета. В воскресенье Кузбасс накроют дожди и туманы.

В ночь на 30 августа по области ожидается +6…+11 градусов, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду, местами с порывами до 13 метров. Прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

В Кемерове ночью в воскресенье столбики термометра покажут +8…+10 градусов, днем потеплеет до +20…+22 градусов. Ожидается переменная облачность, дождь, возможна гроза.