Мэр Белова Алексей Курносов вылечился от коронавируса. Фото: Алексей Куроносов/ Instagram

Мэр Белова Алексей Курносов, который ранее сообщал о том, что заболел коронавирусом, уже выздоровел. Об этом он написал в официальном Instagram-аккаунте.

-Читаю все ваши комментарии, и тех, кто волнуется за меня, и тех, кто считает, что я езжу по городу и заражаю людей. Извините, что сразу не сообщил – очень много работы в связи с подготовкой ко Дню шахтера, просто закрутился, - сообщил градоначальник. - Я выздоровел, прошел все необходимое лечение, уже дважды сдал анализ на наличие коронавирусной инфекцией. Анализы отрицательные.

Алексей Курносов отметил, что к выполнению своих обязанностей он приступил на этой неделе, а также поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье.