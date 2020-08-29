Кузбасс получил десять новых автобусов стоимостью 116 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба АПК

Кузбасс получил десять новых автобусов для городских и междугородних маршрутов. На их приобретение было направлено более 116 миллионов рублей.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, пять междугородных автобусов Volgabus 5285G2 и пять городских автобусов особо большого класса ЛиАЗ 621365 куплены за счет бюджета области по программе «Оптимизация развития транспорта и связи». Всего по итогам 2020 года автотранспортные предприятия Кузбасса получат 381 новый автобус: 128 уже поступили, еще 253 ожидаются до конца года.

-Обновление общественного транспорта — один из основных приоритетов развития Кузбасса. Мы поставили цель: к 300-летию Кузбасса обновить автобусный парк региона на 60 процентов, вывести на маршруты более 700 новых автобусов общей стоимостью порядка семи миллиардов рублей. Новые удобные и экологичные автобусы — это конкретное изменение к лучшему, которое почувствуют все жители области, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость каждого автобуса ЛиАЗ 621365 составляет порядка 14,4 миллиона рублей. Два будут переданы в Белово, по одному будут работать в автотранспортных предприятиях Кемерова, Мариинска и Прокопьевска. Автобусы для междугородных перевозок Volgabus 5285G2 стоят более 8,8 миллиона рублей каждый. По два автобуса будут работать в Гурьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах, еще один — в Таштагольском районе.