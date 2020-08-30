Пассажирский автобус слетел с трассы в Кузбассе. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com
В Кузбассе с трассы слетел пассажирский автобус. Кадрами с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы.
Инцидент произошел днем с субботу, 29 августа, в микрорайоне Кедровка города Кемерово. На кадрах видно, что автобус съехал с дороги и оказался в кювете в кустах.
-Автобус слетел с дороги за остановку. Водитель сообщил, что его подрезали и сразу скрылись с места ДТП. На одном из фото видно, что автобус получил повреждение, - сообщает автор поста.
О пострадавших на данный момент ничего не сообщается. Все подробности произошедшего устанавливаются.