Пассажирский автобус слетел с трассы в Кузбассе. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

В Кузбассе с трассы слетел пассажирский автобус. Кадрами с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел днем с субботу, 29 августа, в микрорайоне Кедровка города Кемерово. На кадрах видно, что автобус съехал с дороги и оказался в кювете в кустах.

-Автобус слетел с дороги за остановку. Водитель сообщил, что его подрезали и сразу скрылись с места ДТП. На одном из фото видно, что автобус получил повреждение, - сообщает автор поста.

О пострадавших на данный момент ничего не сообщается. Все подробности произошедшего устанавливаются.