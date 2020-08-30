В Кузбассе женщина забралась в незапертый дом, украла водку и избила хозяйку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе женщина решила поживиться чужим имуществом и удачно для себя наткнулась на незапертый дом. Пробравшись туда, она украла три бутылки водки и избила хозяйку.

Инцидент произошел в Гурьевском районе. В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой нападения. Как выяснилось, ночью к ней в дом через оставленную открытой дверь зашла незнакомка. Она ударила хозяйку, повалила на диван и не давала встать, удерживая. После этого налетчица забрала со стола на кухне, а также из холодильника три бутылки с алкоголем и скрылась. Сумма причиненного ущерба составила более двух тысяч рублей.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили и по горячим следам задержали ночную гостью. Ею оказалась 33-летняя жительница города Березовского. Женщина была пьяна.

-Следователем отдела МВД России по Гурьевскому району в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет семь лет лишения свободы.