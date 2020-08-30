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Жительница Белова едва не попалась на уловку про ДТП со сбитой девочкой

Развода от мошенников она избежала в последний момент
Мария КолосоваМарияКолосова
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Жительница Белова едва не попалась на уловку про ДТП со сбитой девочкой

Жительница Белова едва не попалась на уловку про ДТП со сбитой девочкой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Белова могла стать жертвой мошенников, которые решили использовать в качестве уловки информацию о ДТП со сбитой девочкой. К счастью, в последний момент женщина одумалась.

В отдел полиции Нового Городка, который является частью города Белово, обратилась 55-летняя женщина и попросила узнать, попадал ли ее сын недавно в аварию. Сотрудники проверили указанные данные и опровергли эту информацию.

Когда они расспросили женщину о причинах обращения к правоохранителям, то узнали в рассказу женщины довольно популярную мошенническую схему. На номер ей позвонил неизвестный мужчина и представился юристом. Он сообщил, что ее сын сбил на автомобиле несовершеннолетнюю девочку, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Потом незнакомец передал трубку якобы сыну жительницы Нового городка, который подтвердил произошедшее и попросил мать передать 120 тысяч рублей отцу девочки, чтобы против него не возбуждали уголовное дело.

-Заявительница уже направилась в отделение банка для перевода денежных средств на указанный счет, но в последний момент решила перепроверить информацию в полиции, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Стражи порядка пояснили, что беловчанка едва не стала жертвой мошенников.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение.

Криминал