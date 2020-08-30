На бульваре Строителей в Кемерове перевернулся автомобиль. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

На бульваре Строителей в Кемерове днем в субботу переернулся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел около 15.00 на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков.

–Тои ота Рав 4 потеряла управление и перевернулась. Водитель госпитализирован.

Очевидцы сразу поспешили на помощь. Достали из машины девочку 10-12 лет, после чего перевернули авто, – сообщил один из очевидцев в соцсетях.

Другие комментароры уточняют, что участниками аварии стали несколько автомобилей.

На данный момент все подробности произошедшего устанавливаются.