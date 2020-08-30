Сергей Цивилев поздравил горняков Кузбасса с Днем шахтера

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех шахтеров и людей, причастных к угольной промышленности с одним из главных профессиональных праздников региона – Днем шахтера.

Сергей Цивилев отметил, что профессия шахтера – одна из самых сложных в мире. И люди, выбравшие ее, крепкие духом, мужественные, порядочные, простые, скоромные, ответственные. Многие из них в свое время пошли по стопам отцов и дедов, и теперь гордятся, что и их сыновья выбирают работу в угледобывающей промышленности. По словам Сергея Цивилева, горняки – это особое, сплоченное трудовое братство, где каждый по праву может гордиться своей профессией.

- Дорогие шахтеры, ваш труд – основа благополучия и экономической стабильности в Кузбассе. Вы – гордость и достояние Кузбасса и всей России. Спасибо вам за ваш труд, - поблагодарил губернатор Сергей Цивилев. - Поздравляю каждого из вас с профессиональным праздником, с Днем шахтера! Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи и уверенности в завтрашнем дне!