16-летнего подростка в малиновой футболке разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В городе Березовском пропал 16-летний подросток. Его разыскивают на протяжении недели.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 16-летнего Сергея Казаряна. В последний раз его видели 24 августа, когда он ушел из своего дома в Березовском. С тех пор подросток не выходил на связь, а его местонахождение определить не удается.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в черную спортивную куртку, черные спортивные штаны, малиновую футболку, черные кроссовки.

С собой: рюкзак, черная кожаная сумка через плечо.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.