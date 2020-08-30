Еще 92 кузбассовца заболели коронавирусом на утро 30 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 30 августа выявлено 92 новых случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 30 августа в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Еще у 92 жителей региона тесты на COVID-19 оказались положительными. Таким образом, в инфекционных стационарах на сегодняшний день находятся 2014 пациентов – все они получают необходимую медицинскую помощь. Всего же с начала пандемии коронавирус диагностирован у 6437 человек.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: еще восемь человек, у которых ранее выявили коронавирус, выписаны из инфекционных стационаров с отрицательными тестами на наличие опасного вируса. Всего же с начала пандемии выздоровели 4375 человек.

Число случаев летального исхода среди пациентов инфекционных стационаров остается прежним: 48 человек.

Кроме того, 1960 человек находятся на 14-дневной домашней изоляции, в обсерваторах и медицинских стационарах.