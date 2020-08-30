Число пациентов с коронавирусом в кузбасских больницах превысило 2000 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Более двух тысяч человек сейчас находятся в инфекционных стационарах Кузбасса. Такие данные предоставил оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба, на утро 30 августа в кузбасских инфекционных стационарах находятся 2014 пациентов, у которых медики выявили коронавирус. Из них тесты на коронавирус подтвердили наличие заболевания у 92 человек. Все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь. Всего же с начала пандемии в регионе выявлено 6437 случаев заболевания COVID-19.

Еще 1960 человек находятся на 14-дневной домашней изоляции, в обсерваторах или медицинских стационарах.

Однако есть и положительная динамика: еще восемь человек вылечились и выписаны из инфекционных стационаров, и теперь число выздоровевших составляет 4375 человек.

Число случаев летального исхода среди больных коронавирусом не меняется на протяжении трех дней: 48 человек.