Какие города лидируют по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще 92 пациента с коронавирусом выявили врачи на утро 30 августа в Кузбассе. По данным оперативного штаба, больше всего заболевших оказалось в областном центре.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 6437 человек. Из них у 92 человек диагноз подтвердился на утро 30 августа. Больше всего новых заболевших выявлено в Кемерове – 22 человека. Общее же число заболевших достигло 1553 человек.

В Новокузнецке за сутки еще у 19 горожан тесты на ковид показали положительные результаты. В общей сложности с момента начала пандемии коронавирус диагностировали у 1420 человек. В Новокузнецком муниципальном районе - один новых случай заболевания.

На третьем месте за сутки по числу новых заболевших оказался Анжеро-Судженск. Здесь COVID-19 подтвердился у 15 человек, а общее число заболевших достигло 315 человек.

Чуть меньше – 12 человек – заболели в Ленинске-Кузнецком. Здесь общее число заболевших составляет 129 человек. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – два новых случая заболевания, общее число пациентов с коронавирусом – 20 человек.

В Белове за сутки выявили еще восемь случаев заболевания. Общее число заболевших в городе – 339 человек. Кроме того, еще у двух жителей Беловского муниципального района также подтвердилось опасное заболевание. В общей сложности здесь с начала пандемии заболели 72 человека.

В Прокопьевске коронавирус диагностировали у семи человек, общее число заболевших – 212- человек. В Полысаеве – два заболевших, а в Гурьевском и Ижморском муниципальных округах – по одному.