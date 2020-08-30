В День шахтера в Кемерове открыли новую дорогу

В День шахтера в Кемерове открыты два новые дороги. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Километровый участок Комсомольского проспекта и 400-метровый участок проспекта Ленина открыты в Ленинском районе Кемерова в День шахтера.

Километровая шестиполосная магистраль на Комсомольскаом проспекте тянется от проспекта Ленина и до проспекта Химиков. Она пересекается с достроенным участком проспекта Ленина. Ширина автомагистрали составляет 22,5 метра, а в сутки по ней могут проехать порядка 96 тысяч автомобилей.

- Мы открываем эту прекрасную дорогу не случайно именно в День шахтера. Благодаря шахтерскому труду Кузбасс получает ресурсы для развития: в регионе строятся дороги, обновляется общественный транспорт, ремонтируются больницы, спортивные объекты, парки для активного отдыха. Это все, в значительной мере, результат труда шахтеров. И все это делается для того, чтобы жизнь в Кузбассе стала комфортнее, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время открытия дороги 30 августа.

Дорожники позаботились и о благоустройстве: установили освещение, высадили деревья и кустарники. Одновременно с этим завершилось строительство и шестиполосного участка проспекта Ленина длиной 400 метров от дома № 164 до Комсомольского проспекта. Примечательно, что изначально сдача этого участка была намечена на ноябрь 2020 года, однако работы завершили намного раньше.

- Стоимость строительства двух участков составила 397,2 миллиона рублей, из федерального бюджета были направлены 385,3 миллиона рублей, из областного — 11,9 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.