Тротуарный фонтан с подсветкой заработал в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка

В Кемерове заработал новый плоскостной фонтан с подсветкой. Его запуск приурочили к одному из главных профессиональных праздников региона – Дню шахтера.

В воскресенье, 30 августа, в Кемерове открылся новый тротуарный фонтан. Он расположился в микрорайоне Шалготарьян. Плоскостной фонтан с подсветкой стал подарком кемеровчанам ко Дню шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа.

- Сегодня, в День шахтера, запустили в Шалготарьяне новый плоскостной фонтан с подсветкой. Вечером здесь будет особенно красиво! – написал глава города Кемерово Илья Середюк на своей странице в Инстаграме.

Напомним, на месте, где открылся плоскостной фонтан, ранее находился другой. В течение последних лет он пришел в упадок, и власти решили заменить его на тротуарный. Строительство фонтана началось весной 2020 года.

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