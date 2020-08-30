На въезде в Белово открыли новую стелу. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Белове открыли новую стелу на главном въезде в город. В ней отражены главные символы города.

30 августа Белово принимает областной День шахтера – один из главных профессиональных праздников региона. В честь праздника здесь состоялось открытие новой стелы, которая украсила северный въезд в города. Жители города во время онлайн-голосования выбирали, как будет выглядеть стела. 69 процентов проголосовавших – а их было 5,5 тысячи человек – отдали свои голоса именно за этот вариант.

Черный треугольник символизирует главную в экономике города угольную промышленность, оранжевый – энергетику и Беловскую ГРЭС. Кольцо, выполненное в бело-голубых цветах города, объединяет эти две отрасли.

- Новая стела органично дополнила весь облик основного въезда в Белово. Теперь это полноценный парадный вход в город и новая достопримечательность. Вместе с установкой стелы по соседству оборудовали асфальтированную площадку-парковку для автомобилей - людям будет удобно остановиться, передохнуть, сфотографироваться рядом со стелой, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на открытии новой стелы.

Отметим также, что ранее здесь также отремонтировалиулицы, которые образуют въезд в город – Аэродромную, Кемеровскую, Чкалова и Волошиной.