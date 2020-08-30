Нетрезвая кемеровчанка без прав протаранила три автомобиля. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"

ДТП, в котором получили повреждения четыре автомобиля и стена дома, произошло в Кемерове. По словам очевидцев, нетрезвая виновница ДТП пыталась скрыться после этого.

Вечером 29 августа в Кемерове произошло ДТП с участием одной отечественной легковушки и трех иномарок.

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, 27-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2114, не смогла справиться с управлением и врезалась в автомобиль Honda. Иномарку отбросило на другую машину –Toyota. Это не остановило автолюбительницу. Она поехала дальше, врезалась в автомобиль Renault. Остановить же отечественную легковушку смогла лишь стена дома.

- Девушка, которая предварительно стала виновницей двух ДТП, не имеет права управления транспортными средствами, а ее автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке и как, следствие, отсутствует полис ОСАГО, - сообщили в ведомстве. - Кроме того установлено, что в момент ДТП девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя за совершенные правонарушения составлены административные материалы