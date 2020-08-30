Последний летний день в Кузбассе будет туманным и слегка дождливым Фото: Екатерина РОМАНОВА

Вот и завершается долгое и теплое лето в Кузбассе. О том, каким будет его последний день, рассказали специалисты кемеровского гидрометцентра.

В ночь на 31 августа в Кузбассе ожидается +6…+11 градусов. При этом в отдельных районах по востоку области пройдут небольшие дожди, грозы, а утром ожидаются туманы.

Днем в понедельник, 31 августа, воздух прогреется до +20…+25 градусов. По северу пройдут небольшие дожди и грозы. В Кемерове столбики термометров поднимутся до +22…+24 градусов. Вероятность осадков в последний летний день в Кемерове небольшая.

Кроме того, ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при порывах – до 13.