Международные паралимпийские соревнования пройдут в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК.

В честь Дня шахтера в Белове 30 августа открылся стадион «Металлург». Это самый крупный спорткомплекс от Урала до Дальнего Востока, где будут проходить международные соревнования паралимпийцев.

- Мы специально построили такой масштабный комплекс, чтобы проводить в Белове спортивно-тренировочные сборы для команд олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Это обеспечит круглогодичную загрузку объекта, и, конечно, в спорткомплексе смогут заниматься все желающие жители Белова, - отметил губернатор Сергей Цивилев во время открытия нового спорткомплекса.

В честь Дня шахтера в Белове 30 августа открылся стадион «Металлург». ФОТО: пресс-служба АПК.

Уникальный для Кузбасса физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в День шахтера в городе Белово. Он включает 25-метровый бассейн на шесть дорожек с трибунами для зрителей, пять спортзалов для занятий разными видами спорта, гостиницу для спортсменов, конференц-залы. Кроме того, здесь есть площадки с уличными тренажерами, для занятий воркаутом, экстремальными видами спорт, футбольные поля с газонным и искусственным покрытиями и многое другое.

Этот спорткомплекс специально адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем не только для того, чтобы он могли беспрепятственно заниматься спортом, но и для проведения паралимпийских соревнований как регионального, так и российского и международного уровня.

- Поддерживаю предложение провести к 300-летию Кузбасса первые соревнования на кубок губернатора по адаптивным видам спорта и сделать такие состязания традиционными, - подчеркнул Сергей Цивилев, общаясь со спортсменами-паралимпийцами.