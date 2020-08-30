Водителя зажало в смятой грузовиком легковушке в Кузбасса

Водителя зажало в смятой грузовиком легковушке. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

ДТП с участием грузового автомобиля и иномарки случилось на улице Нахимова в Кемерове. Водитель не смог самостоятельно выбраться из искореженной легковушки.

Предварительно сотрудники ГИБДД восстановили картину случившегося.

- Водитель автомобиля Skoda совершал разворот от обочины. Он не убедился в безопасности маневра, столкнулся с грузовым автомобилем, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

От удара легковой автомобиль смяло, и 66-летнему водителя Skoda не удалось самостоятельно выбраться из машины. Очевидцы ДТП сняли на видео последствия аварии. На кадрах видно, что на помощь автолюбителю пришли спасатели. При помощи специального оборудования они деблокировали дверь и помогли мужчине выбраться из иномарки. Его тут же передали в руки врачам, которые доставили водителя в больницу. Сейчас мужчина получает необходимую медицинскую помощь.