17 новокузнецких автобусов изменят маршруты из-за ремонта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в Новокузнецке изменится схема движения почти двух десятков автобусных маршрутов. О дате возобновления привычной схемы работы пока не сообщается.

Схема движения 17 автобусных маршрутов, следующих через Советскую площадь, временно изменится. Как сообщает пресс-служба УТиС города Новокузнецка, это связано с проведением ремонтных работ остановочной платформы «Советская площадь» по направлению к Кузнецкому району. Работы начинаются 1 сентября, о времени из завершения не сообщается.

В течение всего времени, пока будет идти ремонт, городского пассажирского транспорта общего пользования будет организовано по направлению движения в сторону Орджоникидзевского района с кругового движения на улице Народная поворотом налево на площадку ТЦ Район, далее с высадкой и посадкой пассажиров на временной остановочной площадке в районе павильона «Подорожник» с выездом через трамвайные пути правым поворотом на улицу Ленина и далее по существующему маршруту.

Изменение схемы движения коснется следующих маршрутов:

- № 5, 5к «Абашево – Вокзал»;

- №6 «Советская площадь - Садовое общество «Приозерное»;

- №8 «30 квартал - Форштадт»;

- №21 «Поселок Притомский - Вокзал»;

- №26 «Новобайдаевский микрорайон - В.Соломиной»;

- №27 «Новобайдаевский микрорайон - Челюскина»;

- №27к «Новобайдаевский микрорайон - Челюскина»;

- №29 «Новобайдаевский микрорайон - Доминго»;

- №47 «Новобайдаевский микрорайон - трест КМС»;

- №47а "Новобайдаевский микрорайон - 18 квартал»;

- №52 «ТЦ Лента - СШМНУ»;

- №56 «Абагур Лесной - Вокзал »;

- №60 «Новобайдаевский микрорайон - Вокзал»;

- №61 «Новобайдаевский микрорайон - Вокзал»;

- №61а «Абашево - Вокзал»;

- №88 «ЦВТИ - СШМНУ»;

- №345 "Абашево - Ярославская».