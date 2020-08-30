17 новокузнецких автобусов изменят маршруты из-за ремонта
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
1 сентября в Новокузнецке изменится схема движения почти двух десятков автобусных маршрутов. О дате возобновления привычной схемы работы пока не сообщается.
Схема движения 17 автобусных маршрутов, следующих через Советскую площадь, временно изменится. Как сообщает пресс-служба УТиС города Новокузнецка, это связано с проведением ремонтных работ остановочной платформы «Советская площадь» по направлению к Кузнецкому району. Работы начинаются 1 сентября, о времени из завершения не сообщается.
В течение всего времени, пока будет идти ремонт, городского пассажирского транспорта общего пользования будет организовано по направлению движения в сторону Орджоникидзевского района с кругового движения на улице Народная поворотом налево на площадку ТЦ Район, далее с высадкой и посадкой пассажиров на временной остановочной площадке в районе павильона «Подорожник» с выездом через трамвайные пути правым поворотом на улицу Ленина и далее по существующему маршруту.
Изменение схемы движения коснется следующих маршрутов:
- № 5, 5к «Абашево – Вокзал»;
- №6 «Советская площадь - Садовое общество «Приозерное»;
- №8 «30 квартал - Форштадт»;
- №21 «Поселок Притомский - Вокзал»;
- №26 «Новобайдаевский микрорайон - В.Соломиной»;
- №27 «Новобайдаевский микрорайон - Челюскина»;
- №27к «Новобайдаевский микрорайон - Челюскина»;
- №29 «Новобайдаевский микрорайон - Доминго»;
- №47 «Новобайдаевский микрорайон - трест КМС»;
- №47а "Новобайдаевский микрорайон - 18 квартал»;
- №52 «ТЦ Лента - СШМНУ»;
- №56 «Абагур Лесной - Вокзал »;
- №60 «Новобайдаевский микрорайон - Вокзал»;
- №61 «Новобайдаевский микрорайон - Вокзал»;
- №61а «Абашево - Вокзал»;
- №88 «ЦВТИ - СШМНУ»;
- №345 "Абашево - Ярославская».