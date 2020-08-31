Чемпионат мира по плаванью на открытой воде прошел в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК.

В воскресенье, 30 августа, в Кузбассе отмечали не только День шахтера, но и принимали заключительный этап Кубка России по триатлону, этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде, чемпионат и первенство Кузбасса по триатлону.

Соревнования на открытой воде проходили в новой бухте «Ассоль», открытие которой было приурочено ко Дню шахтера. В состязаниях участвовали 150 спортсменов со всей России, Европы и мира.

- В 2018 году на Беловском водохранилище прошли первые в истории региона открытый чемпионат и первенство Кемеровской области по триатлону. Мы приняли решение развивать инфраструктуру, чтобы иметь возможность принимать у себя соревнования более высокого уровня. В рамках подготовки ко Дню шахтера на берегу водохранилища построен современный комплекс для отдыха и проведения спортивных соревнований, созданы условия для развития событийного туризма, - отметил Сергей Цивилев.

Всего за год маленький пирс неподалеку от городского пляжа превратился в современный комплекс, ориентированный как на семейный отдых, так и на проведение спортивных соревнований на открытой воде. Здесь обустроили парковку, кафе, мангальную зону для семейного отдыха, удобные спуски к воде, необходимую для спортсменов инфраструктуру.

- Здесь появились прекрасные сооружения, такие условия бывают далеко не на всех европейских стартах. Можно смело принимать всероссийские соревнования по паратриатлону, тренироваться на такой базе, - отметил директор ГБУ «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» Андрей Чекунов.