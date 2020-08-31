Кемерово окутал густой туман Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Последний день лета начинается в Кузбассе с тумана. Плотной шапкой накрыл он Кемерово и Новокузнецк.

Из-за туманов, которые являются обычными гостями в конце лета и начале осени, утром в Кемерове сумрачно. Плотная шапка туманов накрыла улицы областного центра, сделав их немного таинственными. Однако автолюбителей такая погода не сильно радует: из-за тумана снидена видимость на дорогах.

Город накрыт густой шапкой тумана. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Из-за тумана же в расписании аэропорта имени Алексея Леонова внесены корректировки. Так, прибытие двух авиарейсов из Москвы, назначенное на 08.55 и 09.20, задерживается. Перенесены и вылеты самолетов, следующих до Симферополя и Москвы. В Симферополь самолет отправится в 10.30 вместо 07.02, а в Москву авиарейсы стартуют в 11.50, 10.05 и 09.40 вместо 07.35, 07.55 и 08.10 соответственно.

Такая же ситуация и в Новокузнецке. Здесь рейс из Москвы, который должен был прибыть в 06.45, задерживается. Соответственно, откладывается и вылет, запланированный на 07.50: самолет отправится в обратный путь не ранее 09.05.

Противотуманки сегодня особенно актуальны Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Напомним, синоптики прогнозировали на утро понедельника туманы, а на первые дни сентября – тепло.