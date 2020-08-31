Сергей Цивилев изменил традицию подготовки городов к Дню шахтера в Кузбассе

Сергей Цивилев изменил традицию подготовки городов ко Дню шахтера в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял решение изменить традицию подготовки к празднованию областного Дня шахтера. Теперь благоустройство городов, которые были выбраны столицами праздника, будет длиться в течение двух лет.

- Год и семь месяцев назад столицей Дня шахтера 2020 года был выбран Белово. За два года город преобразился, все старались, вложили душу, энергию. И город изменился. Теперь у каждой столицы празднования Дня шахтера будет два года на подготовку, - сказал Сергей Цивилев 30 августа на встрече с горняками в Центральном доме культуры Белова.

Такая - двухлетняя - практика подготовки к празднику себя оправдала тем, что за это время город успевает действительно преобразиться. Так, в Белове за это время капитально отремонтировали и построили ряд важных объектов: ФОК «Металлург», детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», территорию отдыха «Бухта «Ассоль», сквер стадиона «Шахтер» и другие. Кроме того, в Белове отремонтировали 50 многоквартирных домов, 22 километра дорожной сети, 23 дворовые территории, заменили фасадное остекление 12 домов.

Кроме того, к празднику в городе обновили Центральный дом культуры. Здесь провели капитальный ремонт фойе, дискозала и большого концертного зала, многочисленных кабинетов, хореографических классов и вокальных студий, библиотеки и студии звукозаписи. А еще после ремонта ЦДК - единственный Дворец культуры в Кузбассе, который имеет сцену с поворотным кругом диаметром 11 метров и уникальной акустикой.