66-летний кемеровчанин скончался в больнице после ДТП с грузовиком. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Не удалось спасти 66-летнего жителя города Кемерово, который днем в воскресенье, 30 августа, попал в ДТП на улице Нахимова.

После того, как грузовик Scania врезался в автомобиль Skoda Octavia, легковушка получила очень сильные повреждения. Удар пришелся на сторону водителя, и, чтобы он смог выбраться из машины, потребовалась помощь спасателей. Увы, помочь 66-летнему мужчине, который находился за рулем, не удалось. От полученных травм водитель иномарки скончался в медицинском учреждении.

Напомним, ДТП произошло 30 августа около 13.30 на улице Нахимова в Кемерове. Водитель автомобиля Skoda Octavia двигался со стороны проспекта Шахтеров в направлении улицы Ракитянского.

- Перед началом разворота вне перекрестка, не убедился в безопасности маневра и, создав помеху, совершил столкновение грузовым автомобилем Scania, двигавшимся в попутном направлении, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством.

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