Пекарню с кишечной палочкой закрыли в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

На 45 суток закрыли в Кемерове пекарню. А все потому, что здесь нарушали санитарные нормы и работали без санкнижек.

Во время одной из проверок специалисты Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области побывали в пекарне. То, что они здесь обнаружили, стало поводом обратиться в суд и требовать временно закрыть пекарню. Как оказалось, площадь самой пекарни была слишком маленькой, продукты принимались без необходимых документов, а на производственном инвентаре не было специальной маркировки. Кроме того, выяснилось, что у одного из работников пекарни не было личной санитарной книжки, а на инвентаре обнаружились бактерии группы кишечной палочки.

Продукция этой пекарни оказалась небезопасной для горожан, поэтому Рудничный районный суд города Кемерово привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований .

- Суд и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания сроком на 45 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. -