Рекордное число больных коронавирусом оказалось в больницах Кузбасса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рекордное число заболевших коронавирусом сейчас находится в инфекционных больницах региона. 2104 человек с подтвержденным COVID-19 проходят лечение в стационарах.

По данным оперативного штаба, на утро 31 августа в Кузбассе тесты на коронавирус оказались положительными еще у 90 человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 6527.

Впервые за несколько месяцев за сутки не выписано ни одного пациента. Так что число выздоровевших остается прежним: 4375 человек. Также не изменилось число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом - 48 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1603 человека, - сообщает областной оперативный штаб Кузбасса.