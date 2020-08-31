За сутки никто не выздоровел от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Кузбассе не было зафиксировано ни одного нового случая выздоровления среди пациентов с COVID-19.

По данным областного штаба, на утро 31 августа число выздоровевших с начала пандемии пациентов с коронавирусом осталось неизменным: 4375 человек. Также осталось неизменным число случаев с летальным исходом среди пациентов с коронавирусом - 48 человек.

А вот число новых заболевших с начала пандемии превысило 6,5 тысячи человек: на утро 31 августа еще у 90 кузбассовцев выявили коронавирус и теперь общее число заболевших составляет 6527 человек.

Кроме того, на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах сейчас находятся 1603 человека.