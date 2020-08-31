Новокузнецк стал лидером по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Кузбассе врачи зафиксировали еще 90 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших оказалось в Новокузнецке.

Из 90 новых пациентов инфекционных стационаров 15 являются жителями Новокузнецка. В общей сложности число заболевших в этом городе достигло 1435 человек. В Новокузнецком муниципальном районе - один новый заболевший.

В Кемерове у 12 горожан подтвердился COVID-19, а общее число заболевших достигло 1565 человек. В Кемеровском муниципальном округе - один новый заболевший.

В Прокопьевске положительными оказались тесты на COVID-19 у 19 человек, а в Прокопьевском муниципальном округе - у двоих.

В Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком - по девять новых случаев заболевания. Еще один - в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе.

В городе Белово заболели восемь человек, еще один - в Беловском муниципальном районе.

В Киселевске - шесть новых случаев заболевания. В Междуреченске - четыре, в Мысках и Осинниках - по три.

В Полысаеве всего два человека заболели коронавирусом, а в Ижморском муниципальном округе - один.