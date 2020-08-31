На День шахтера в Кузбассе будут проводить парады Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже в 2021 году в Кузбассе пройдет первый парад шахтеров, который в будущем может стать традиционным.

Во время празднования Дня шахтера в Белове, которое проходило 30 августа, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, что уже в следующем, 2021 году в кузбасских городах пройдут парады шахтеров. При этом для каждого участника парада специально будет пошита форма. В ней со всеми орденами и медалями шахтеры Кузбасса праздничным маршем пройдут по улицам городов.

- Это будет замечательный парад, красивый, мощный, зрелищный, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор предложил всем представителям славной и тяжелой профессии объединяться и больше общаться друг с другом. Для этого, по словам Сергея Цивилева, нужно возрождать старые традиции, когда шахтерские династии вместе с соседями и друзьями собирались вместе, накрывали столы во дворах и праздновали День шахтера.