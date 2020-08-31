Троллейбусы в Новокузнецке будут ходить по-новому Фото: Екатерина РОМАНОВА

После открытия части автомобильной дороги на проспекте Металлургов в Новокузнецке изменится и схема движения троллейбусов.

Сейчас речь идет о двух маршрутах: № 1 и № 3. С 31 августа «тройка» возвращается к привычной схеме движения: левый берег - вокзал - драмтеатр - СибГИУ - левый берег. На всем новом участке дороги проспекта Металлургов уже смонтирована новая контактная сеть.

А с 1 сентября изменения коснутся и схемы движения троллейбуса № 1, который идет от проспекта Октябрьского до улицы Ярославской.

- 3 из 9 машин на линии оборудованы системой увеличенного автономного хода, что позволило запустить движение от остановочного пункта «Станция Островская» по улице Тореза, проспекту Советской Армии, улице Климасенко и до 13-го микрорайона без использования контактной сети, - сообщает пресс-служба УТиС города Новокузнецка.

На маршрутоуказателях троллейбусов маршрута: Октябрьский - 13-й микрорайон - будет обозначен дополнительный символ и текстовое обозначение конечных остановочных пунктов. Кроме того, эти троллейбусы легко узнать по их фирменному красному цвету. Интервал движения составит 40 минут.