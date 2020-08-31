Действие режима повышенной готовности продлили в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе вновь продлили действие режима повышенной готовности. При этом часть мероприятий по противодействию распространению коронавируса отменяются, а часть продляются до 30 сентября.

До 30 сентября продеваются отдельные мероприятия по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кузбассе. Однако часть из них с 1 сентября отменяется.

Так, одно из послаблений касается работы организаций дополнительного образования. С 1 сентября занятии здесь будут проводиться без ограничения численности одновременно занимающихся детей. Единственное условие для такого формата работы – соблюдение профилактических мер.

Кроме того, с 1 сентября работники специализированных учреждений для несовершеннолетних, которые нуждаются в социально реабилитации, а также сотрудники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей больше не будут непрерывно работать по 14 дней.