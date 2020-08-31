Кузбассовца в противогазе нашли мертвым на дне цистерны Фото: Асхат БАРДЫНОВ

На минувших выходных в железнодорожном цехе ООО «Химпром» рабочие обнаружили на дне цистерны тело своего коллеги. Сейчас Следком проводит доследственную проверку по факту его смерти.

47-летний кузбассовец получил наряд на промывку и пропаривание цистерны из-под химического вещества. Надев противогаз, он спустился внутрь емкости и приступил к работе. Однако спустя некоторое время мужчина перестал выходить на связь, а позже коллеги обнаружили его лежащим на дне цистерны. Противогаз на лице был приподнят, а сам рабочий не подавал признаков жизни. Тогда коллеги вызвали газоспасательный отряд и скорую помощь. Чуть позже врачам пришлось лишь констатировать смерть.

- Будут изучены должностные инструкции, проверено проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.