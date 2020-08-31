На 1 сентября в Кузбассе потеплеет до +27 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе 1 сентября, в день знаний, по области потеплеет до +27 градусов. Такой прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на вторник по региону ожидается +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью со скоростью 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров, а днем со скоростью 6-11 метров в секунду, усиливаясь до 18 метров. Ожидается переменная облачность. Ночь преимущественно пройдет без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами возможны туманы.

В Кемерове ночью столбики термометра покажут +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.