В Россельхозбанк поступило более тысячи обращений по льготной ипотеке после снижения первоначального взноса

За первую неделю после снижения первоначального взноса до 15 процентов по льготному ипотечному кредиту в рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» на приобретение жилья в новостройках в Россельхозбанк поступило более 1 тысячи заявок на общую сумму 4,9 миллиарда рублей, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным показателем в августе 2020 года до изменения условий по программе. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской области, Республики Башкортостан и Красноярского края.

В рамках Постановления Правительства РФ внесены изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования в части снижения первоначального взноса с 20 процентов до 15 процентов от стоимости будущей квартиры.

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