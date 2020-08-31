Еще два ограничения по коронавирусу сняли в Кузбассе Фото: Михаил ПАТЛИС

В понедельник, 31 августа в Кузбассе было снято еще два ограничение по коронавирусу. Распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

Так, документом отменяется действовавший ранее «вахтовый» метод работы для сотрудников для работников специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и детских домов – интернатов для умственно отсталых детей. Напомним, что до настоящего распоряжения непрерывная смена работы для них составляла 14 дней.

Второе ограничение, которое отменено, касается работы детских кружков и секций. Если ранее они работали малыми группами, до 10 человек в каждой, то с 1 сентября их численность не ограничивается.

Отметим, что в обоих случаях учреждения должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и главного санитарного врача Кузбасса.

Напоминаем, что режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 30 сентября включительно.