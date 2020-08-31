Семья кемеровчан после прогулки сняла с себя 37 клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья кемеровчан после одной из прогулок сняла с себя сразу 37 клещей. По их словам, это произошло в Заводском районе.

-Хотел бы предостеречь тех, кто периодически любит тихие и спокойные прогулки по лесу. Дело все в том, что после прогулки с женой и с собакой в течение 40-50 минут мы привезли домой… 37 клещей! Это посчитали тех, кого поймали и смыли в канализацию! Не знаю, сколько еще осталось в машине, в квартире. Ночь будет занятная, - написал глава семейства в пост в одном из городских пабликов.

Мужчина отметил, что пара переехала в областную столицу из Иркутска, где с такой ситуацией он не сталкивался. Он отметил, что такое количество клещей они с женой подцепили в Заводском районе, недалеко от улицы Тухачевского, где есть два небольших пруда.