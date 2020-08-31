Кемеровчане выбирают дороги для ремонта в 2021 году. Фото: Администрация города Кемерово

Жители Кемерова выбирают дороги, которые будут отремонтированы в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Голосование открыто в интернете.

С 2017 года по нацпроекту в столице Кузбасса было отремонтировано с учетом нынешнего года более 320 километров автомагистралей. Сейчас формируется план ремонтной кампании на 2021 год.

Как сообщили в мэрии, с первыми предложениями можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Дороги Кузбасса».

«Мы запускаем голосование по выбору объектов для включения в программу ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. По результатам обследования специалисты отобрали улицы левобережной и правобережной частей города, - сообщают администраторы группы. - Предлагаем вам выбрать наиболее важные из них».

Для голосования отобраны следующее городские дороги:

- проспект Химиков от улицы Волгоградской до бульвара Строителей;

- проспект Советский от улицы Карболитовской до улицы 1-я Стахановской;

- улица 1-я Стахановская от улицы Лесокомбинатовской до ж/д переезда;

- улица Соборная от проспекта Ленина до улицы Сибиряков-Гвардейцев;

- улица Рукавишникова;

- улица Мартемьянова от улицы Апрельской до улицы Пчелобаза;

- улица Механизаторов от улицы Пчелобаза до улицы Докучаева;

- улица Пчелобаза от улицы Механизаторов до улицы Пчелобаза, 25;

- улица Узкоколлейная от улицы Ракитянского до улицы Невельской;

- улица Городецкая.