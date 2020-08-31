Кемеровчане выбирают дороги для ремонта в 2021 году. Фото: Администрация города Кемерово
Жители Кемерова выбирают дороги, которые будут отремонтированы в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Голосование открыто в интернете.
С 2017 года по нацпроекту в столице Кузбасса было отремонтировано с учетом нынешнего года более 320 километров автомагистралей. Сейчас формируется план ремонтной кампании на 2021 год.
Как сообщили в мэрии, с первыми предложениями можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Дороги Кузбасса».
«Мы запускаем голосование по выбору объектов для включения в программу ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. По результатам обследования специалисты отобрали улицы левобережной и правобережной частей города, - сообщают администраторы группы. - Предлагаем вам выбрать наиболее важные из них».
Для голосования отобраны следующее городские дороги:
- проспект Химиков от улицы Волгоградской до бульвара Строителей;
- проспект Советский от улицы Карболитовской до улицы 1-я Стахановской;
- улица 1-я Стахановская от улицы Лесокомбинатовской до ж/д переезда;
- улица Соборная от проспекта Ленина до улицы Сибиряков-Гвардейцев;
- улица Рукавишникова;
- улица Мартемьянова от улицы Апрельской до улицы Пчелобаза;
- улица Механизаторов от улицы Пчелобаза до улицы Докучаева;
- улица Пчелобаза от улицы Механизаторов до улицы Пчелобаза, 25;
- улица Узкоколлейная от улицы Ракитянского до улицы Невельской;
- улица Городецкая.