В Кузбассе стартует вакцинация от гриппа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе с 1 сентября начинается вакцинация от гриппа. Об этом сообщает минздрав области.

В прошлом году в регионе было привито 45 процентов населения, однако в этом году с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции необходимо вакцинировать от гриппа 60 процентов. Это 1,6 миллиона человек.

Как сообщили в ведомстве, для вакцинации будет использоваться отечественный препарат, в который добавлены три новых компонента.

- Это сделано с учетом развития эпидемиологического процесса, чтобы вакцина была действенная. Вакцина этого года должна защитить от новых штаммов гриппа, от которых население еще не прививали, - уточнили в минздраве.

В первую очередь будут прививаться дети, работники школ, детских садов, больниц, вузов и ссузов и студенты, медработники, работники ЖКХ и торговли.

- Сделать прививку от гриппа особенно важно на фоне напряженной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, - отмечают специалисты. - Мировое медицинское сообщество пока не знает, как поведет себя COVID-19 на фоне сезонных респираторных заболеваний. Поэтому необходимо защитить себя и не ослаблять иммунитет гриппом и простудами.

Когда в Кузбассе начнется вакцинация непосредственно от коронавируса, пока неизвестно.