Сергей Цивилев показал кемеровскую гимназию №21 после капремонта. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com

Губернатор Сергей Цивилев показал, как выглядит кемеровская гимназия №21 после капитального ремонта, проведенного в рамках областной программы «Моя новая школа» Уже завтра она распахнет свои двери для школьников.

Глава региона рассказал, что к этому учебному году 644 школ, еще в 16 ведется ремонт. Четыре школы — в Кемерове, Осинниках, Белове и Ленинске-Кузнецком — уже прошли масштабное обновление по программе «Моя новая школа» и ждут учеников.

-Гимназию № 21, также попавшую в программу, проверил лично накануне Дня знаний, - сообщил губернатор. - Как и в других школах, здесь не только провели капремонт, но также оснастили современным оборудованием учебные кабинеты и благоустроили территорию.

Он добавил, что до конца года 56 сельских школ будут подключены к высокоскоростному Интернету, чтобы у школьников независимо от места проживания был доступ ко всей необходимой для учебы информации.