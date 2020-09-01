Кемеровчанка пять раз брала кредит, чтобы перечислить мошенникам миллион рублей Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Кемерове женщина стала жертвой популярной мошеннической схемы. Она перевела злоумышленникам миллион рублей, взяв для этого кредиты в пяти банках.

Начиналось все как обычно в подобных случаях – на телефон 44-летней кемеровчанки позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что неустановленные лица в Уфе пытались оформить кредит ни имя женщины. Та подтвердила, что подобных операций не совершала и вообще находится в Кемерове.

Услышав это, злоумышленница предложила ей пройти в ближайшее отделение банка и оформить «зеркальный» кредит для того, чтобы якобы закрыть займ. Но как только доверчивая кемеровчанка оформила кредит, собеседница продиктовала ей несколько номеров телефонов, на которые потерпевшая перевела денежные средства. За двое суток кемеровчанка взяла кредиты в пяти банках, и перевела на «безопасные счета» 1 017 000 рублей. Только через несколько дней потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и сообщила о произошедшем в полицию.

-В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.