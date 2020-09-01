ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасных туманах Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасных утренних туманах. Поэтому во время движения следует проявлять бдительность.

В ведомстве подчеркнули, что возникающие при утренних туманах условия недостаточной видимости создают сложность и для водителей, и для пешеходов. Автомобилистам сложнее ориентироваться на проезжей части, заметить

пешеходов и другой транспорт. Кроме того, на влажном покрытии снижается

сцепление колес с проезжей частью. А пешеходам сложнее, в свою очередь, заметить приближающийся транспорт. Кроме того, в туман сложнее оценить скорость

движения транспортных средств, а также расстояние до них.

-Водителям следует выбирать скоростной режим, дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал с учетом конкретных условий движения, - отметили в Госавтоинспекции. - Перед поездкой проверьте исправность своего транспортного средства, в том числе внешних световых приборов, стеклоочистителей, системы обогрева. Заранее снижайте скорость при приближении к перекресткам и пешеходным переходам.

А пешеходам следует переходить дорогу только по «зебре», при этом убедившись, что машины остановились. В темное время лучше, чтобы на одежде были световозвращательные элементы.