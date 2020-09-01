В Кемерове появилась новая камера для ловли нарушителей ПДД Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове фиксировать нарушения правил дорожного движения будет новая камера. Ее установили по дороге в международный аэропорт имени Алексея Леонова.

Как сообщили в областной ГИБДД, комплекс начнет работу 2 сентября, он появилась сразу на въезде на территорию воздушной гавани. Камера предназначена для выявления нарушений требования дорожного знака «Стоянка запрещена». Стационарный прибор будет работать в круглосуточном режиме. Он имеет камеру с обзором 360 градусов, которая позволяет фиксировать и распознавать государственные регистрационные знаки автомобилей в радиусе 150 метров от места установки, в том числе ночью.

-Напомним, что в соответствии со статьей «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств» за данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 1 500 рублей, - сообщили в ведомстве.