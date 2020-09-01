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Два автомобиля столкнулись на оживленном перекрестке в Кемерове

Из-за аварии на оживленной магистрали образовалась пробка
Мария КолосоваМарияКолосова
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Два автомобиля столкнулись на оживленном перекрестке в Кемерове

Два автомобиля столкнулись на оживленном перекрестке в Кемерове

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове на перекрестке столкнулись два автомобиля. В Результате этого образовалась пробка.

По словам очевидцев, инцидент произошел утром 1 сентября, около восьми утра. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Мичурина столкнулись два автомобиля – иномарка и машина такси. На кадрах видно, что последняя получила значительные повреждения передней части.

Из-за аварии образовалась пробка

Из-за аварии образовалась пробка

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

О том, есть ли в аварии пострадавшие или погибшие, пока неизвестно. Сейчас все подробности произошедшего уточняются.

ДТП