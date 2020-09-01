Два автомобиля столкнулись на оживленном перекрестке в Кемерове
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
В Кемерове на перекрестке столкнулись два автомобиля. В Результате этого образовалась пробка.
По словам очевидцев, инцидент произошел утром 1 сентября, около восьми утра. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Мичурина столкнулись два автомобиля – иномарка и машина такси. На кадрах видно, что последняя получила значительные повреждения передней части.
Из-за аварии образовалась пробка
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
О том, есть ли в аварии пострадавшие или погибшие, пока неизвестно. Сейчас все подробности произошедшего уточняются.