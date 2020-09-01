Отделение-ловушку для пациентов с коронавирусом открыли в Кемерове. ФОТО: страница Михаила Малина в Инстаграм

1 сентября в Кемеровской городской больнице №4 открылось новое отделение-ловушка. Оно предназначено для пациентов с пневмониями и коронавирусом и рассчитано на 120 коек.

- Накануне ежегодного эпидемического подъема заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, и с учетом стабильно высокого количества зараженных COVID-19 в регионе, эти дополнительные места необходимы, отделение сразу начнет принимать пациентов, - отметил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин на своей странице в сети Инстаграм.

Прежде, чем открыть отделение, здесь провели необходимую планировку, смонтировали шлюзы и перегородки. Все 120 коек – с подачей кислорода, шесть из них – интенсивной терапии. Эти койки оснащены следящей аппаратурой, аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, в отделении установлены рентгенологический аппарат, УЗИ, лабораторные анализаторы.

Отделение рассчитано на 120 мест. ФОТО: страница Михаила Малина в Инстаграм

Позаботились и о медиках, работающих в «красной зоне». Для них организована комната отдыха, кухня, санузлы с душевыми кабинами и прочее.

- На сегодняшний день в Кузбассе для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями перепрофилировано 2 660 коек, - сообщил Михаил Малин.