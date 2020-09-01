Пациентка с коронавирусом скончалась в кемеровской больнице Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одна пациентка, у которой ранее выявили коронавирус, скончалась в Кузбассе. Число случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19 выросло до 49 человек.

О том, что скончалась еще одна пациентка, у которой ранее врачи диагностировали коронавирус, сообщает оперативный штаб Кузбасса.

- Одна пациентка скончалась: у женщины 1954 года рождения из села Карагайла Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим сахарным диабетом, - сообщает оперативный штаб.

Таким образом, на 1 сентября скончались 49 человек, у которых ранее выявили коронавирус. Отметим также, что за минувшие сутки выявлены еще 88 новых пациентов с COVID-19, в общей сложности число заболевших достигло 6615 человек. Кроме того, еще 78 человек вылечились и выписаны из инфекционных больниц региона. В общей сложности число выздоровевших достигло 4453 человек.