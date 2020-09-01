88 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 1 сентября в Кузбассе выявили еще 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же в области с момента начала пандемии ковид диагностирован у 6615 человек.

На утро 1 сентября медицинскую помощь получают 2113 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом у 88 из них коронавирус был диагностирован в течение минувших суток.

Одновременно с этим выросло число вылечившихся. Сразу 78 кузбассовцев выздоровели от COVID-19 и покинули больничные стены.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1622 человека, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Выросла и печальная статистика заболевания. Так, на утро 1 сентября стало известно о еще одной пациентке с диагностированным ранее коронавирусом, которая скончалась.

- У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим сахарным диабетом. Женщина проживала в селе Карагайла Прокопьевского муниципального округа, - сообщает оперативный штаб.