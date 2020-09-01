В каких кузбасских городах выявили больше всего заболевших коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сразу в 18 городах и территориях Кузбасса на утро 1 сентября медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших - в одном из городов на юге области.

По данным оперативного штаба Кузбасса, больше всего новых случаев заболевания на утро 1 сентября - в Новокузнецке, 28 человек. В Новокузнецком районе - лишь один новый заболевший.

В Кемерове тесты на коронавирус оказались положительными у 19 человек. В Кемеровском муниципальном округе - один заболевший.

У восьми жителей Прокопьевска также подтвердился COVID-19. В Белове - семь заболевших, а в Междуреченске, Крапивинском и Тяжинском муниципальных округах - по три.

По два новых заболевших в Березовском, Мысках и Топкинском муниципальном округе. По одному новому случаю заболевания - в Киселевске, Осинниках, а также Таштагольском и Тисульском муниципальных районах и Чебулинском муниципальном округе.