В Кемерове завершается подготовка к отопительному сезону. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове завершается подготовка к отопительному сезону 2020/2021. Сейчас специалисты устраняют последние повреждения на сетях, которые были выявлены ранее.

Как сообщает Кемеровская служба спасения, в городе были обследованы 100 процентов сетей, в ходе чего выявлено 379 повреждений, из них уже устранено 375. В настоящее время специалисты устраняют последние четыре.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, в завершающей стадии находится капремонт участка магистральных сетей по проспекту Ленина (улица 9 Января - улица Шорникова) диаметром 500 миллиметров и протяженностью 185 метров, а также участка тепломагистрали № 5 (улица Троллейная) поселка Предзаводского. Здесь специалисты выполняют капремонт трубы диаметром 700 миллиметров протяженностью 310 метров.