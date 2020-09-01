В Новокузнецке напали на офис алкогольной компании. Фото: Кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области

В Новокузнецке мужчина напал на офис алкогольной компании. Вооружившись пистолетом, он похитил из сейфа крупную сумму денег.

О произошедшем полицейским рассказала сотрудница фирмы, которая занимается оптовыми продажами спиртного. По словам женщины, в ее кабинет зашел неизвестный в маске и панаме и, угрожая пистолетом, потребовал открыть сейф. Женщине пришлось выполнить его требование. Злоумышленник забрал из хранилища 289 тысяч рублей, после чего примотал женщину скотчем к стулу и скрылся.

Как выяснилось в ходе оперативно-разыскных мероприятий, к совершению налета оказались причастными не один, а двое горожан. От правосудия после ограбления они спрятались в Тюмени, где и были задержаны местными правоохранителями. В ближайшее время их этапируют в Новокузнецк.

- Организатором нападения оказался судимый за совершение аналогичного преступления 34-летний горожанин, ранее работавший в фирме грузчиком-экспедитором. Он вовлек в противоправную деятельность своего 32-летнего знакомого, который и зашел в офис организации с пневматическим пистолетом, - рассказали в кузбасской полиции. - Сам рецидивист в это время следил за обстановкой снаружи.

Все похищенные деньги напарники спустили на алкоголь и развлечения. Сейчас против них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», каждому грозит до 12 лет тюрьмы.